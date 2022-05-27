秦刚：中美在经贸问题上保持着各层级沟通

中国驻美国大使秦刚说，中美双方在经贸问题上保持着各层级沟通。此外，中国的冠病疫情形势正在好转，中美之间的航班数量马上也将增加。

中国驻美大使馆在网站上公布，秦刚昨天（26日）在印第安纳州的一个论坛上，与美中贸易全国委员会会长艾伦就中国经济形势、与印州合作机遇、中国防疫政策、中美关系等议题进行“炉边对话”。

秦刚认为，两国间存在分歧和摩擦很正常，关键是如何解决。唯一可行的方法就是双方坐下来，本着相互尊重和互谅互让的原则寻求解决之道。他也批评特朗普政府挑起贸易战，加征关税损害双方利益。

对于美国国务卿布林肯早前在对华政策演说中提到，美国要在对中国竞争中胜出，秦刚回应时强调，中美两国拥有巨大共同利益和共同责任，双边关系的基本面是合作共赢，合作共赢才能造福两国人民和世界。即便中美之间存在竞争，也不应使其成为中美关系主流和主基调。用竞争定义中美关系只会加剧紧张，引发对抗。

秦刚认为，“美方所称的竞争也不是公平、健康的竞争，竞争应是公平公正，基于公认的国际关系基本准则和世贸组织规则，让双方彼此变得更好，而不是你输我赢的零和博弈，把自己的一套私规强加给对方，更不是不择手段遏制、打压另一方。这不是竞争，而是恶意对抗，将产生危险后果。”

布林肯在对华政策演说中说，美国增加国内投资，并加强与盟友和合作伙伴之间的协调工作，使得美国处于有利的位置，在与中国之间的竞争中胜出。

秦刚也说，中国理解企业投资者在华面临的困难和压力，无论中央还是地方政府都在积极接触企业，对其关切和困难迅速回应，并强调疫情影响是暂时的，中国经济长期向好的基本面没有变。

他说：“我们会继续致力于发展对外贸易和投资合作，扩大高水平开放，打造良好营商环境。”

秦刚昨天也在香港《南华早报》撰文强调，一个中国原则一直是中美关系与台海和平稳定的基石，但这一基石正面临前所未有的威胁，并遭到严重破坏。