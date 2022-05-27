中国教育部：守住校园不发生大规模疫情的底线

中国教育部要求，一旦学校周边包括校园内发生疫情，要确保风险人群及时从校园分离开来，守住校园不发生大规模疫情的底线。

据澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制今天（27日）召开新闻发布会，对于仍有疫情的城市中校园防控的问题，中国教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊回答称，为科学精准有效应对当前冠病疫情复杂形势，维护师生健康、校园安全和教学秩序，教育部将指导各地做好校园疫情防控的五项重点工作：

第一，严格落实常态化防控措施。落实“四方”责任，加强校门管理、健康监测，特别是食堂、宿舍以及校医院等重点场所管理；加强师生健康教育，提升个人防护能力；同时坚持定期开展核酸抽检制度，加强防疫物资储备，加强应急预案演练。

第二，备好突发性疫情应急处置。落实“四早”要求，一旦学校周边包括校园内发生疫情，立即启动应急机制，切实做到“应检尽检，应隔尽隔，应转尽转，应治尽治”，协调联动核酸检测、流调转运、隔离管控以及相关的疫情防控措施，确保风险人群及时从校园分离开来，守住校园不发生大规模疫情的底线。

第三，强化校园内生活服务保障。提高校园服务的精准化水平，特别是根据学校师生员工的生活需要，加强生活物资、防疫物资以及教学物资的供应，保障好师生员工看病就医的需求，稳控校内的餐饮以及相关商品的价格，为师生员工营造安全有序的生活、学习和工作环境。

第四，加强师生人文关怀。学校领导干部要率先垂范，带领教师、班主任、辅导员以及管理人员下沉到一线，深入到学生宿舍等生活区域，动态了解师生员工的生活需求，解决实际困难，争取全体师生员工的理解支持。

第五，提升学校卫生服务能力。特别是加强中小学医务室以及高校校医院等专业机构的建设，配齐配强专业人员，全方位保障师生健康，特别是高校要科学设置临时留观场所，建立隔离缓冲用房，建立物品缓冲区，同时畅通与周边定点医院的对接机制，为疫情防控打好专业基础，提供支撑能力。