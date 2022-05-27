港区国安法生效至今 186人被拘捕

港区国安法生效至今，香港警方共拘捕186名涉嫌从事危害国安行为及活动者。当中115人及五间公司被检控。

据香港01报道，香港保安局局长邓炳强出席今天（27日）举行的《基本法》法律论坛时说，有八宗案件已完成审讯，10名被告都被定罪，最高判刑是监禁九年。

邓炳强说，港区国安法在“黑暴”背景下订立，面对“暴徒破坏、外部势力渗透”，针对性地就当时最迫切的四类危害国安行为及活动订下罪行和罚则，既到位、且充分考虑香港实际情况。

他也列举其他涉及国安的罪行，包括被激活的现有法例，例如《刑事罪行条例》第九、十条，积极打击发表煽动言论和刊物以及其他“软对抗”行为，和行使“公司（清盘及杂项条文）条例”下的权力，命令带来危害国安风险的机构从公司登记册中剔除。这些执法行动都初见成效。

邓炳强表示，政府亦正积极透过订立其他的新法例、规例和机制，更好履行维护国家安全的宣传、指导、监督和管理的责任，包括落实电话储值卡实名登记制、修例将国安列入电影检查的考虑因素之一、订立新的起底罪行、禁止被裁定犯国安罪行人士担任注册社工。

他称这些法律基础下，港府会有法必用、执法必严、违法必究。他说，如今鼓吹“港独”的情况不断减少，众多涉嫌危害国安的组织相继自行解散或停止运作，再次证明国安法发挥相当成效。不过香港仍然面对“软对抗”等风险，包括外部势力干扰抹黑以及流亡分子勾结外部势力，与一些想危害国家安全的本地媒体或组织连成一线，煽动仇恨。

邓炳强说，接下来会加强情报收集，特别是网上资讯及反间谍情报，继续深入调查涉嫌危害国安的人和组织，完成《基本法》第23条立法，以及订立网络安全法例，进一步完善国安法律制度。