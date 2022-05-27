习近平访港行程据报或缩短至七一当天

知情人士透露，中国国家主席习近平时隔两年半的首趟出境行程或将比预期的短暂，也可能因为疫情反弹而取消。

据《华尔街日报》引述知情人士报道，今年是香港庆祝回归25周年，外界一直预期中国国家主席习近平将在7月1日访问香港，出席新一任港府的就职典礼。过去中国国家领导人访港，都会逗留多日并到多处探访，但香港官员正研究将习近平访港行程压缩至七一当日，同时还做两手准备，万一冠病疫情再次大暴发，习近平有可能不会成行。

知情人士说，鉴于香港近期暴发奥密克戎变异株冠病疫情，习近平尚未确定访港行程，他的办公室人员一直担心接触到病毒的风险很高。但在港中国大陆官员表明他们已开始为习近平可能到访做准备，包括限制自己与访客的互动，以免受到感染。

知情人士称，有可能与习近平会面的香港官员和政坛人士，可能需要在会面前自我隔离七天。

中国国务院港澳事务办公室未回应《华尔街日报》的置评请求，香港中联办和香港特区政府也未立即回《华尔街日报》的置评请求。

倘若习近平真的成行，他预计将出席第六任港府的就职典礼并发表重要讲话、检阅中国人民解放军驻港部队，以及与香港政坛人士会面，然后在同天较晚回返中国大陆。

习近平在2020年1月国事访问缅甸之后，就未再离开中国大陆出访。他上次访港是2017年香港庆祝回归20周年，三天行程包括出席第五任行政长官林郑月娥的就职典礼，考察机场三跑建设和西九文化区，还到元朗八乡少年警讯活动中心与青年交流，并到石岗军检阅中国人民解放军驻港部队。