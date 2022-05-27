中国外交部回应布林肯涉华演讲：散布虚假信息 抹黑中国内外政策

中国外交部发言人汪文斌说，美国国务卿涉华政策演讲通篇散布虚假信息，抹黑中国内外政策，目的是遏制中国发展，维护美国霸权强权。

据澎湃新闻报道，针对记者有关美国国务卿布林肯涉华政策演讲的提问，中国外交部发言人汪文斌今天（27日）在例行记者会上，作出上述回应。

汪文斌说，美国国务卿布林肯的这篇演讲，洋洋洒洒，费尽心机，实质是散布虚假信息，渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，目的是遏制打压中国发展，维护美霸权强权。中国对此表达强烈不满，坚决反对。

汪文斌指出，人类已进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关，命运紧密相连。求和平、促发展、谋共赢是不可抗拒的时代潮流。面对百年变局，要维护世界和平稳定，应对世纪疫情，重振市经济，更应该同舟共济，团结合作。美国渲染中国威胁，解决不了自身的问题，反而会把世界带向危险的深渊。

他说，美国声称中国是世界秩序最严峻的长期挑战，完全是颠倒黑白。中国过去现在和将来都是国际秩序的维护者。中国维护的是以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

汪文斌提及，美国所谓基于规则的国际秩序，明眼人都看得出，不过是美国同少数国家制定的“家法帮规”，维护的只是美国主导的所谓秩序。美国一贯将国内法凌驾于国际法之上，对国际规则采取合则用不合则弃的实用主义态度，这才是国际秩序的最大乱源。

他说，和平、发展、民主、自由、公平、正义是全人类共同价值，民主、人权都是历史的、具体的、现实的，只能从本国实际和人民需求出发，探求适合自己的发展道路，世界上没有放之四海皆准的模式，任何国家都无权垄断民主人权的定义，无权充当教师，打着人权幌子干涉别国的内政。美国在民主和人权方面欠账累累，劣迹斑斑，根本没有资格充当卫道士，更没有权利对别国指手画脚。

汪文斌表明，中国始终秉持共商、共建、共享的原则，主张由各国共同掌握世界的前途命运。国与国之间要建立平等相待、互商互谅的伙伴关系，大国更要带头走出一条对话而不对抗，结伴而不结盟的国际交往新路。搞“小圈子”是开历史倒车，拉“小集团”是逆历史潮流而动，美国炮制“印太战略”，裹挟地区国家围堵中国，声称要改变中国的周边环境，是典型的拉帮结伙，不得人心，注定失败。

他强调，中国外交倡导并践行和平共处五项原则，致力于同所有国家建立和发展友好合作关系，主张大小国家一律平等，反对强加于人。所谓胁迫外交的帽子扣不到中国头上，美国才是胁迫外交的发明者和代名词、胁迫的对象不分大小，不分远近，甚至不分敌友。美国惯于霸凌霸道，国际社会深受其害，美国的这个老毛病早该改改了。

汪文斌指出，台湾、涉疆、涉港、涉藏等问题纯属中国内政。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望和坚定意志。中国没有任何妥协退让的空间，美国口头上说不支持“台独”，但说一做一套，一再违反向中国作出的政治承诺，企图虚化掏空一个中国原则，助长“台独”势力嚣张气焰，这才是要改变现状，才是对和平稳定的严重威胁。

他说，涉疆问题的本质是反暴力、反极端化、反分裂，所谓种族灭绝强迫劳动，早被证明是世纪谎言。美国持续散布谣言，只会让自身的信誉进一步破产。

他还说，香港是中国的香港，港人治港遵循的只能是中华人民共和国宪法和香港基本法，而不是什么中英联合声明，中国敦促美过遵守国际关系基本准则，停止利用上述问题干涉中国内政，停止散播谎言和虚假信息。中国还要正告美方不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志和强大能力。

汪文斌表明，美国口中说的是竞争，实际做的是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁，长臂管辖和脱钩，严重损害中国企业的正当权益，无理剥夺别国的发展权利，这不是什么负责任的竞争，而是毫无底线的打压遏制。

他强调，中美关系要走出当前的困境，关键在于美国必须摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，停止破坏中美关系的言行。中美关系正处在重要的十字路口，是对立对抗还是对话合作，是互利共赢还是零和博弈？美国应该从中美和世界人民共同利益出发，作出正确抉择，特别是要把拜登总统“四不一无意”的表态落到实处。中国注意到布林肯在演讲当中称，不寻求与中国冲突和新冷战，不阻止中国发展，不阻止中国发挥大国作用，愿同中国和平共处，中国对此拭目以待。