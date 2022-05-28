北京房山区卫健委副主任等三人被查

中国北京市房山区卫生健康委员会副主任等三人，因在对北京朴石医学检验实验室监督管理过程中，涉嫌严重违纪违法，目前正接受房山区纪委监委纪律审查和监察调查。

据“清风北京”微信公众号昨天（27日）发布的消息，上述三人包括房山区卫健委副主任杨大庆、医政科科长晋长皓及医政科三级主任科员邢曼。

北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂5月9日曾在发布会上说，在近期的飞行监督检查中发现，个别核酸检测机构存在送检不及时、报告不准确、实验室管理不严格等问题，严重影响核酸检测质量和疫情防控工作效果。

5月14日，北京朴石医学检验实验室有限公司被发现“原始检测数据明显少于样本检测数量”，并于15日被房山卫健委吊销《医疗机构执许可证》。这项行政处罚由北京房山区经信委于21日公示，后经媒体报道引起社会关注。

北京市公安局官方微博“平安北京”21日通报称，根据卫健部门移送的案件线索，公安机关以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查，对实验室实际控制人周某某、法定代表人武某某等六人，依法采取刑事强制措施。

另外，北京市公安局副局长潘绪宏在昨天下午的发布会上通报了一起无资质人员违规核酸采样，妨害正常防疫工作的案件。

通报称，一名女子5月25日在通州区宋庄镇某小区内未穿着防护服，上门采集核酸样本并收取费用。警方接到报警后，将正在违规采样的女子李某查获。

经查，李某不具备核酸采样资格，伙同两名男子陈某、谢某违规从事样本采集工作。三人已被通州警方采取刑事强制措施。