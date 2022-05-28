国台办指美颠倒黑白：台独才是动荡根源

美国国务卿布林肯在对华政策演说中批评北京提升对台胁迫，威胁台海和平稳定，中国大陆国台办指美方言论颠倒黑白，并强调台独势力谋独挑衅、美国打气撑腰，才是台海地区紧张动荡的根源。

布林肯本周四在乔治华盛顿大学发表拜登政府对华政策演说，强调美国基于《台湾关系法》、美中三个联合公报和对台六项保证的一个中国政策不变；反对两岸单边改变现状；不支持台湾独立；期待两岸和平解决分歧。但他也批评北京提升对台胁迫，威胁台海和平稳定。

据环球网报道，大陆国台办发言人朱凤莲昨天以答记者问形式回应说，美国务卿的有关演讲充满不实之词，渲染“中国威胁”，散布涉台错误言论，再次暴露美挺台遏华、企图阻止中华民族伟大复兴的本性。

她说，一个中国原则是中美关系的政治基础，但美方屡屡违背承诺，频频与民进党当局勾连，向台出售武器，助台拓展所谓“国际空间”等，并攻击联大2758号决议、炒作“台湾地位未定论”，企图打“台湾牌”。大陆对此坚决反对。

朱凤莲说，美方所谓“胁迫台湾”、“改变现状”等言论完全是颠倒黑白。大陆愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的愿景，同时绝不放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动。

她最后强调，台独分裂分子和外部反华势力须立即停止挑衅，“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！”

对于布林肯演说中的涉台言论，中国大陆外交部发言人汪文斌昨天强调“纯属中国内政”，同时警告美国“不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志和强大能力”。

