人教Pad定价超4000元人民币 官网删价格

继人教版（人民教育出版社出版）教材封面和插图被发现问题后，售价4000元（人民币，下同，约800新元）左右的人教社电子产品也受到关注。该产品价格介绍昨天下午已从人教社网站中撤下，相关话题再次登上微博热搜。

综合中新经纬和每日经济新闻报道，据人教社官网介绍，人教Pad是人民教育出版社为中小学师生设计的智能教学终端，预装正版人教数字教材，能“有效提升信息化环境下课堂教学效率和学习兴趣”。

人教社Pad分为两种型号，根据存储容量和质保时间而采取不同定价，价格区间在3680元至4380元之间。

在争议声中的人教社昨天下午从官网删去了该产品的配置及价格介绍，仅保留产品特点和用户反馈两栏。人教社官方客服回应称，目前人教Pad不向个人消费者出售，均为学校统一采购，采购价以官网披露的价格为准，不存在“量大从优”之类的优惠。

人教社在2016年曾披露，第二代人教Pad已服务珠海市50余所学校。与人教Pad紧密相关的人教数字教材目前则已在广东、广西、上海、天津、河南、宁夏等20个省市自治区实现规模化应用和实验探索，覆盖师生3000余万。

据人教官网显示，人教社的产品覆盖教材、教辅、图书、期刊、电子音像、数字产品等六大板块。其中教材和教辅两类基本覆盖了一个学子从幼儿园到大学毕业的每一阶段需要，从必修教材到选修课本，从同步练习到课外素养阅读。中职和幼师亦包含在其中。图书业务则主要涉及教育用书、考试用书、工具书、大众读物等。期刊方面则主办了小学语文在内的7类刊物。



此外，教育培训也为人教社带来了大量订单。根据金融信息平台Wind数据显示，去年至今，人教社共中标内蒙古自治区教育厅及甘肃省教育厅的三个教师培训计划，累计成交金额为523.6万元，其中仅内蒙古自治区教育厅民族学校教师培训项目成交金额就为398.8万元。

有关“人教版数学教材”封面和插图的争议持续发酵中。网民指出插图人物眼神奇怪、毫无美感，对比其他版本的教材插图存在明显审美差距，担心会影响孩子审美发展。

据了解，这批受争议的数学教材涵盖一年级到六年级，于2012年或2013年审定，版式设计和插图来自北京吴勇设计工作室。

人教社前天在官网回应称，关注到相关意见，及时组织专家认真研究，对社会各界好的意见建议虚心采纳，已着手重新绘制有关册次数学教材封面和部分插图，改进画法画风，提高艺术水平，充分发挥教材封面和插图的育人作用。

中国教育部教材局工作人员前天受询时回应称，已关注到此事，已介入调查。