北京单日本土新增五连降 丰台部分区域管控时间延长

北京单日新增本土感染数自本周一（23日）起已五连降，丰台区今天调整岳各庄部分区域管控措施,解除部分区域管控区管理，对新增病例等部分区域延长管控时间。

综合北京青年报和央视新闻报道，丰台区上周二（17日）6时至昨天对部分区域实行临时管控措施。丰台区疫情防控小组今天发布通告称，为科学精准做好疫情防控，稳妥有序恢复区域内生产生活秩序，经市、区疾控部门研判，现就管控区管控范围和管控时间进行动态调整。

对出现新增病例或紧邻出现病例的区域，管控时间延长至6月1日和6月4日。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰昨天下午通报：本轮疫情早期传播链条基本被切断，已完全得到控制。近期新增的韵达快递长阳分部、中铁十一局三公司等相关疫情已基本得到控制；岳各庄市场、友谊社区、东方广场等相关疫情逐渐趋稳。昨日海淀区新增四拨子村等相关疫情，导致疫情出现波动，但总体呈下降趋势。

北京上周日（22日）新增本土冠病感染者99例；本周一单日新增感染者数出现较大幅度下降，为48例；周二和周三分别为47例和45例；周四单日新增感染者数再次出现明显下降，为29例；北京昨天单日新增本土感染者24例，从23日起已五连降。

根据中国卫健委官网数据，中国大陆昨天新增本土病例71例，其中上海39例，北京18例，天津4例，河南4例，吉林3例，江苏3例，含20例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。

昨天还新增本土无症状感染者193例，其中上海131例，辽宁11例，吉林9例，新疆9例，山东7例，北京6例，河南5例，天津3例，河北3例，江苏3例，四川3例，浙江2例，云南1例。