中国官媒：防住疫情稳住经济是必须完成好的重大实践课题

中国官媒《经济日报》今天发表评论员文章称，不断增强高效统筹能力，在攻坚克难中防住疫情、稳住经济、实现发展安全，是必须完成好的重大实践课题。文章说，以实实在在的工作成效稳定社会预期，就能把发展的韧性与潜力充分释放出来，如期实现今年经济社会发展目标任务。

文章说，百年变局和世纪疫情相互交织，国际局势严峻复杂，世界经济复苏脆弱而艰难，世界进入新的动荡变革期。越是在这个时候，越要用全面辩证的眼光看待中国发展，越要坚定不移做好自己的事。

文章说，自冠病疫情暴发以来，从提出“统筹推进疫情防控和经济社会发展工作”，到强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，中共中央的要求始终是明确的，更是一以贯之的。

文章分析说，当前全球疫情仍处高位，国内疫情防控处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段；经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。坚决把疫情防住，才能为经济发展创造良好条件；确保经济发展基本盘稳定，才能有力支撑抗疫情、稳民生、保安全等各项工作。这就意味着统筹难度在加大，具体工作中的平衡协调更不简单，不断解决两难甚至多难的问题，尤需在“高效”上有硬招，在“统筹”上出实招。

“高效统筹”是中共中央提出的明确要求，也是经济社会发展工作的“国之大者”。高效不高效，一要看时效。病毒在变，发展形势在变，打法举措必须跟着变。应对本轮疫情，快字当头、以快治快；针对堵点、断点，一系列举措保障物流畅通，确保产业链供应链稳定高效……正是防控出手速度和举措出台效率的加快，才为经济社会发展打下坚实基础。

二要看实效。高效统筹的目的，是为了解决难题。群众的急难愁盼、企业的痛点难点、发展的短板弱项，就是难题的集中体现。坚持精准施策，坚持系统思维，凝聚发展合力，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。在这个过程中，更要强化各项举措的针对性、衔接性、协调性，不断提高政策部署和落实的整体效应。

文章最后说，高效统筹疫情防控和经济社会发展，检验的是责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、工作方法之实、组织实施之能。积极回应社会关切，以实实在在的工作成效稳定社会预期，就能把发展的韧性与潜力充分释放出来，如期实现今年经济社会发展目标任务。

中国总理李克强前天（25日）在逾10万人参加的“全国稳住经济大盘电视电话会议”上，形容目前中国经济面临的困难“在某些方面和一定程度上”比前年疫情严重冲击时还大，呼吁确保第二季经济合理增长和失业率尽快下降。

李克强还在会上指出，各部门对稳经济大盘都有责任，要求以更强的紧迫感，“抢抓时间窗口”，努力推动经济重回正常轨道。