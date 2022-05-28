北京周日起放宽部分区域疫情管控措施

中国北京市冠病疫情逐渐受控，北京官方宣布，从明天（5月29日）起放宽部分地区的社会面管控措施，其中北京房山区、顺义区由居家办公调整为正常上班，朝阳、顺义、房山区恢复公共交通服务。

据中国新闻网报道，北京市政府新闻发言人徐和建通报，北京已连续六天实现病例数下降，昨天社会面病例实现清零，八个区已稳定实现社会面清零，北京疫情整体呈下降趋势，个别区零星病例均在可控范围，疫情得到有效控制。自5月29日起，北京分区分级动态实施全市社会面防控措施。

据徐和建介绍，除生活或居住在封（管）控区的人员外，连续七天以上无新增社会面病例的八个区保持正常生产生活秩序，其中房山区、顺义区由居家办公调整为正常上班，连续五天无新增社会面病例的朝阳区、通州区适当提高到岗率；朝阳、顺义、房山等三个区恢复公交、地铁、出租车等公共交通运营服务。

除封（管）控区内的购物商场外，因疫情暂停营业的购物商场恢复营业，适度控制客流量，暂不举办展销促销等聚集性活动；连续七天无新增社会面病例的区，快递、外卖服务人员可进入小区(村)，利用快递、外卖货架（柜）实施无接触配送；门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆等五个区各类酒店、民宿、农家乐恢复正常接待服务。

各类景区、景点、公园坚持“限量、预约、错峰”，按照50%限流开放；连续七天无新增社会面病例的区，图书馆、博物馆、影剧院、美术馆、文化馆和体育健身等场所（位于地下空间的除外）按照50%限流开放；在严格落实防疫措施前提下，保持企业正常生产经营活动，确保产业链供应链安全稳定。

另外，徐和建也要求，要有序组织在京高校学生返乡回家工作，在周密做好期末各项安排的前提下，安排学生安全有序返乡回家。要遵循“两点一线”原则，提前规划返乡路线，最大限度做好返乡途中的个人防护。