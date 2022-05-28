台促转会建议新台币改版应评估去蒋化

台湾促转会昨天（27日）向行政院建议，未来新台币改版应评估去蒋化，停止使用侵害人权记录的威权统治者肖像。

据台湾《自由时报》报道，台湾促转会将于本月30日解散，代理主委叶虹灵已向行政院长苏贞昌提交任务总结报告，当中提到，新台币威权统治者的图样属于威权象征，但现行条例对威权象征的处置规范并未及于新台币，因此促转会对未来新台币改版提出建议。

促转会建议，应评估停止使用侵害人权记录的威权统治者肖像，逐年汰换。促转会称，蒋中正既为破坏民主宪政体制、行使暴力与侵害人权之威权统治者，不宜维持其肖像作为新台币图样。

促转会认为，货币应呈现台湾文化独特性与进步价值，因此建议彰显台湾自然景观、文化历史的独特性，同时也应兼顾族群融合、性别平等、生态保育等进步价值。

促转会也建议，应在图案设计纳入民主参与机制：货币图案既作为对内凝聚认同、对外代表共同价值的象征，应在图案设计过程中纳入民间意见，可邀请公民团体或社会大众对货币上应该出现的元素提供意见，透过互动与社会沟通以凝聚认同感。

促转会还称，曾在2019年3月7日、5月30日召开两次新台币改版评估专家咨询会议，与会专家称，货币上的纪念图案，对内具有凝聚认同，代表台湾共同历史观及社会共享价值；对外则是借由货币流通与世界沟通，彰显台湾文化。

与会专家称，新台币发行以来，主要选用孙文、蒋中正头像作为货币代表图案。这种独尊政治领袖、甚至以具有人权争议纪录的军事强人为币面图像的做法，并非民主国家的惯有原则。