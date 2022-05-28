郑渊洁回应“人教版教材插画”：有主编加塞自己作品吃相难看

“人教版数学教材插图”话题持续发酵。中国“童话大王”郑渊洁针对此事回应说，不止插画和课本有改进空间，人教版教材有某主编夹带私货将自己的文章塞进语文课本，没有底线，吃相难看。

有网民在微博上向郑渊洁提问，问他如何看待人教版教材插画问题。郑渊洁回复称：不止插画有改进空间。不止数学课本有改进空间。他说，比如人教版教材有某主编夹带私货将自己的文章塞进语文课本，吃相太难看。

郑渊洁认为，编写教科书这样关系到民族未来的大事应该由德才兼备的专家完成，同时在出版前通过公示社会面征求各方意见。

另据红星新闻报道，郑渊洁昨天受访时也说，“人教版的教材我一直是有看法的，不止是插图的问题，也不止数学的教材。”

据了解，郑渊洁的孙女正在读小学，因此他也经常翻看孙女的书本。郑渊洁提及前述主编加塞自己作品入语文课本的问题，指出该主编本身也是作家，直言“这就没有底线了，相当于既当裁判又当运动员。”

人教版数学教材插图问题引发巨大关注，也带来连锁反应。有网民昨天晒出儿童绘本 “扁鹊治病”的插图，画风尺度也引发争议。

根据网民曝料的图片显示，绘本中男女都穿着较少，画风“暧昧”。经查询，有着“扁鹊治病”插画的绘本名为《万大姐姐有办法：三个医生》，由四川少年儿童出版社出版的图书，作者是万昱汐。

根据大象新闻报道，四川少年儿童出版社（川少社）接受采访时回应，网传图片并非该出版社于2018年出版的版本，应该是2017年由五洲传播出版社出版的三语版本，川少社在出版前已经对部分插图进行修改。这本书是从德国引进来的，不管是内文还是插画都是外国作家的作品。

各大购物平台查询显示，各大书店销售的版本均为川少社2018年出版的版本，并未发现2017年由五洲传播出版社出版的三语版本的《三个医生》。据了解，川少社版的《三个医生》修改了部分插画，但其它有争议的图片仍留在绘本。

《万大姐姐有办法：三个医生》公开信息显示：适读人群是3至6岁，凝聚中德两国艺术家的创意与智慧，融合东西方文化与传统，通过一个个有趣又富有哲理的小故事，帮助孩子学会思考、理解生活，传递成长智慧。

“扁鹊治病”插画一事在网上发布后，引起网民广泛关注，有网民斥责“真的不像话”，并说“小孩子喜欢模仿，尤其是书里的东西。”