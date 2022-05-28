李家超今赴京接受国务院任命

香港候任特首李家超将于今天（28日）前往北京接受中央任命状，并将于下周二回港，预计李家超将获中国国家主席习近平和中国国务院总理李克强接见，并与港澳办主任夏宝龙进行会晤和工作会议。

据香港《星岛日报》报道，香港候任行政长官办公室称，李家超夫人、候任行政长官办公室私人秘书杜洁丽及新闻秘书陈元德也会一同前往北京。

李家超此次上京除了正式接受任命，预计还会与中央港澳工作领导小组组长韩正和夏宝龙进行会晤，后与夏宝龙举行工作会议，讨论筹备下届政府的工作，另外和上届安排相似，预计李家超将获得习近平和李克强的接见。

中国国务院上周五召开全体会议，决定任命李家超为香港特区第六任行政长官，并由李克强签署李家超为特区第六任行政长官的国务院第754号令。

报道称，李家超于本月8日当选，至今已有20天，今天才赴京接受任命，成为历来最迟赴京接受任命的候任特首。现任特首林郑月娥于2017年3月26日当选，其后于4月11日在北京中南海获接受任命状；上任特首梁振英则于2012年3月25日当选，并于4月10日上京，两人当选后距离上京接受委任均相隔16天。

另外，李家超早前提出的政府架构重组方案建议，昨天已在立法会人事编制小组委员会通过，稍后将提交财委会讨论。

政制及内地事务局局长曾国卫在会上说，为了新加入的副司长和两个新决策局以及所需支援人员，他建议开设相应的职级和职位，预计连同政治委任官员的强积金供款及公务员的附带福利等，每年平均额外总薪酬开支约为1亿2000万元（港币，2094万新元）。