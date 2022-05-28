沈春耀：“一国两制”50年后不需要变

中国全国人大法工委主任、《基本法》委员会主任沈春耀昨天（27日）说，“一国两制”并非一成不变，前50年是不能变，50年之后是不需要变。

据香港《星岛日报》报道，香港律政司昨天举办《基本法》法律论坛，沈春耀以“一国两制”政策的发展与未来为题发表演讲。

他说，香港社会和海内外各界一直关注“一国两制”的实践走向，常有人提出“一国两制”今后是否会有变化。中共十八大以来，中共总书记习近平多次强调中央贯彻“一国两制”方针，坚定不移，不会变、不动摇，并全面确保“一国两制”在香港的实践不变形、不走样，始终沿着正确方向前进。

沈春耀认为，“一国两制”五十年不变只是形象化说法，应理解为首五十年“不能变”，五十年后就是“不需要变”。他说，“一国两制”是处理历史遗留香港问题的最佳解决方案，也是香港回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排，“一国两制”在25年来成功实践，充分说明这方案行得通、办得到、得人心。他强调要坚定不移贯彻下去，无论遇到什么挑战和困难，对一国两制方针的信心和决心都绝不动摇。

中国国务院港澳办副主任王灵桂致辞时则说，2019年香港爆发反修例风波，“一国两制”实践遭遇前所未有的挑战，但中央始终坚守“一国两制”初心，贯彻“一国两制”方针，制定出台《香港国安法》，完善香港特区选举制度，全面落实“爱国者治港”原则，为香港民主健康发展打下坚实基础。

他续称，当前“一国两制”迈入新阶段，特区政府和社区各界有条件更集中精力，“抓经济、谋发展、破解住房难”等民生问题，推动香港融入国家发展大局，提升国际竞争力，开启良政善治。

中联办副主任陈冬则引述习近平说，在“一国”的基础之上，“两制”关系可以做到和谐相处、相互促进。他引述多项经济数据及法治排名，香港均排名前列，称“一国两制”在香港的实践是成功的，取得的成就是有目共睹的。

特首林郑月娥在开幕式说，过去五年，香港经历回归以来最严峻的挑战，国家安全受到威胁，香港前景岌岌可危，“一国”的根基、底线受到严重冲击。自己作为行政长官，更明白“没有国，哪有家”的体会，更坚定相信唯有根据《宪法》和《基本法》办事，依靠中央，维护国家安全，才能确保香港的繁荣稳定。而两年前的修例风波，让大家深刻和沉痛地体会到任何偏离“一国两制”初心的行为，必会带来灾难性的后果。