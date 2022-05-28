上海疾控：若防控到位 有零星阳性也能防止疫情反弹

针对上海社会面出现零星新增阳性感染者的问题，上海市疾控中心副主任孙晓冬今天回应说，有两种可能，一是这些阳性感染者可能接触了其他被冠病病毒感染的人；另一方面也可能接触了被冠病病毒污染的环境或者物品。他同时也说，如果防控措施都能落实到位，即便发生零星阳性感染者，也能做到防止疫情的反弹。



根据澎湃新闻报道，孙晓冬在今天上午举行的上海疫情防控新闻发布会上说，对于零星的新增阳性感染者，他非常重视，会第一时间派员至现场开展流行病学调查和溯源工作，排查和管控密接、次密接，并进行环境的消毒和清洁，如果这些有效措施都能够落实到位，即便是发生零星的阳性感染者，也是能够做到防止疫情的反弹，广大市民不用担心。

孙晓冬强调，但为了防止疫情的发生，还是需要全社会做出共同的努力，从个人的角度而言，希望大家能继续做好三件套、五还要，尤其是在做核酸、前往公共场所时保持社交距离、做好个人防护（尤其是佩戴口罩）、回家洗手等。

此外，上海市卫健委副主任赵丹丹在同场发布会上介绍疫情中风险地区的划分标准时说，区域内14天内累计报告不超过10例阳性感染者，或者发生一起聚集性疫情，即划定为中风险地区。

据“上海教育”微信公众号今天消息，根据当前疫情防控形势，经慎重研究，上海决定延期举行2022年普通高中学业水平合格性考试至9月17日、18日和25日举行。

根据公开资料显示，上海市普通高中学业水平合格性考试原定为今年6月28日至30日举行。

