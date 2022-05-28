王毅与基里巴斯总统会面：与中国复交符合基人民利益

中国国务委员兼外长王毅昨天（27日）在塔拉瓦总统官邸会见基里巴斯总统兼外长马茂。王毅说，基里巴斯做出同中国复交的政治决断符合基人民的根本利益。

据中国外交部官网消息，王毅在与马茂会晤时说，从马茂和基里巴斯人民做出与中国复交决定的那一天，两国就成为了朋友。中国不仅是基里巴斯的朋友，也是所有发展中国家最可靠的朋友，中国将继续在国际和多边舞台为发展中国家仗义执言，继续坚定维护发展中国家尤其是中小国家的正当权益。

王毅称，中基复交两年多来，两国关系快速发展，各领域合作向前推进，为基人民带来实实在在利益，基方做出同中国复交的政治决断完全符合基人民的根本利益。基里巴斯于2019年与台湾断交，转而与北京建交。

他还批评，美国和盟国在疫情肆虐，战乱频仍期间仍把精力集中在阻遏中国的发展上，本质上就是不愿看到非西方力量在世界上取得成功，不愿看到发展中国家加强团结合作。他强调，中国和其它发展中国家的发展振兴已是历史的必然，任何势力都无法阻挡。

根据中方发布的新闻稿，马茂感谢中方在疫情应对、经济发展、基础设施建设中给予基方的支持帮助，表示基坚定致力于将两国关系提升至更高水平，为基人民带来更多福祉，基里巴斯也将奉行一个中国原则。

双方在会上同意继续加强抗疫合作。中国首批援基医疗队此次随中国代表团一道抵基，帮助基方抗击疫情，并为基民众提供医疗服务。会见后，双方还出席了共建“一带一路”、防灾减灾、基础设施、旅游、民生等合作文件签字仪式。

据路透社报道，王毅昨天结束访问所罗门群岛后，抵达基里巴斯，成为王毅开启南太岛国之行的第二站。在四个小时的访问中，王毅与马茂讨论了渔业、教育和卫生问题。

基里巴斯官员透露，基里巴斯对此次王毅的到访，期待的是两国能在贸易和旅游方面有更多合作机会，并不热衷于双方安全协议的安排。此外，基里巴斯偏远岛屿坎顿环礁机场升级计划，以及重新开放海洋保护区用于捕鱼的计划均不在即将签署的协议之列。

自2019年将外交承认从台湾转向北京以来，基里巴斯曾表示它将向捕鱼业者开放世界上最大的海洋保护区之一，引来外界的批评。

另据法新社报道，王毅昨天晚上已抵达南太另一岛国萨摩亚，并于今天与萨摩亚签署一项双边协议，承诺强化双边合作。目前仍不清楚相关协议的细节，但萨摩亚政府的一份新闻稿证实，中国将继续向萨摩亚各部门提供基础设施发展支持，未来的项目也将有一个新的框架，但相关框架“有待确定和相互商定”。