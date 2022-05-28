华春莹11条推文回应布林肯演讲：更像全面战略竞争或战争宣言

中国外交部部长助理、发言人华春莹昨晚在个人推特上连发11条推文，对美国国务卿布林肯前天发表的涉华政策演讲内容进行一一回应。她在第一条推文中说，布林肯在关于中国的最新演讲中说美国不寻求与中国开启“新冷战”，但他的演讲听起来更像是针对中国发起全面战略竞争或战争的宣言。

在谈到人权问题时，华春莹写道，美国声称将保护个人和主权国家的权利，但仅在过去十年，美国就侵入并操纵了超过20个国家的政权更迭。枪支暴力犯罪在美每年造成大约4.5万美国人死亡。她反问道，如果这个政府不能保护自己的人民，那么它又如何保护其他国家的人民？

在回应布林肯声称“美不寻求阻止中国扮演大国角色”时，华春莹反问，若果真如此，那美国为什么要在中国周边区域加强“五眼联盟”的势力，四处兜售美日英澳“四国集团”（QUAD），拼凑美英澳“三边安全伙伴关系”（AUKUS）？为何美国不停止干涉中国内部事务？

华春莹在个人推特上连发11条推文。（华春莹推特）

针对布林肯声称“美不寻求阻止中国发展经济，增进其人民利益”时，华春莹也反问道，如果真是这样，为何美国还未取消对华关税？为何仍然极尽所能地打压中国高科技企业？为何如此迫不及待地试图在全球供应链中取代中国？为何要散布诸如“安全威胁“”强迫劳动”等谎言，剥夺中国人民或中国企业的正当发展权利？

在谈到台湾问题时，华春莹强调，一个中国原则只有一个正确版本，即世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是美国政府在1979年签署的《中美建交公报》中承认的，并得到了美国历届政府的遵守，是中国与包括美国在内的181个国家建立外交关系的政治前提。

此外，华春莹还在中美经贸、中国共产党领导等话题对布林肯演讲进行了回应。华春莹最后写道，布林肯国务卿说“美国愿意同中国开展建设性接触，中美可以和平共处”，这些话中国已经听过很多遍，中国正随时准备着和美国朝着合作共赢的方向努力。事实胜于雄辩，对于布林肯在演讲中的这些承诺，中国将拭目以待。

布林肯前天发表拜登政府对华政策演说，表明为了维护现有国际秩序，美国将与中国展开激烈竞争，但美国不寻求与中国开启“新冷战”。

布林肯在演讲中说，华盛顿将捍卫和加强维护和平与安全的国际法和国际机构，使包括美中在内的国家能够共存与合作。

布林肯还指责北京加剧台湾问题的紧张局势，称美国的政策没有改变，改变的是北京越来越大的胁迫。不过他也明确指出，美国不支持台湾独立。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上对布林肯演讲内容回应说，演讲通篇散布虚假信息，抹黑中国内外政策，目的是遏制中国发展，维护美国霸权强权。