台国防部发影片展现海空军联合打击能力

为了应对来自中国大陆日益增长的军事威胁，台湾国防部今天（28日）发布影片，展现台湾海、空军和海巡舰艇导弹射击与接战能力。

台湾国防部今天在官网发布新闻稿称，台湾国防部发言人今天在面簿发布“坚定守护，自助人助”影片，称台湾官兵日以继夜投入建军备战，增强自我防卫能量，捍卫台湾主权和民主自由。

据国防部介绍，此次导弹射击任务，以整体防空及联合制海场景，采取“仿真实战”与“移地训练”方式执行；透过空中、水面及岸置载台，射击各型导弹，成功验证海、空军和海巡舰艇联合打击能力。

国防部称，和平要靠坚实的防卫能力，台军始终保持高度警戒，严密掌握敌情与国际情势。全军官兵勤训精练，建立坚强的重层吓阻战力。

国防部还强调，台军深切体认唯有自立自强、自助才能人助，以坚定的自我防卫决心，让民众与全世界看见，台湾维护台海安全、区域和平稳定所做的努力。

另据台湾《联合报》报道，台湾在野国民党台北市长参选人蒋万安今天提到双城论坛时说，大家都乐见台北和各城市互动，在善意的情况下与上海维持民间交流，但中国大陆军机绕台不利于两岸交流。

美国国务卿布林肯前天在发表拜登政府对华政策演讲时也说，北京挑衅论调和活动日渐增加，就像人民解放军战机几乎每天飞近台湾空域。这些言词和举动严重破坏稳定。他们冒着误算的风险，威胁着台湾海峡的和平与稳定。