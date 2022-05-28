路透：恒大考虑用现金分期和子公司股权偿还离岸债务

消息人士透露，深陷流动性危机的中国房企恒大集团正考虑以现金分期付款和利用两家香港子公司的股权来偿还约190亿元（美元，下同，261亿新元）的离岸债券。

据路透社报道，消息人士透露，恒大计划将这些离岸债券转换为新债券，用七至10年时间分期偿还，以此向离岸债券持有人还本付息。境外债权人还能将部分债券转换成恒大物业和恒大汽车的股权。

一名知情人士补充道，20%的离岸债可以换成这两家子公司的股票。

包括贷款和私募债在内，恒大有227亿元的离岸债务在未履行还款义务后被视为违约。

不过，消息人士称，现金分期和债转股的计划可能在未来几个月内都不会实现。Debtwire周五引述不具名消息人士报道，这家负债累累的企业集团甚至没有就如何实施上述计划制定一个纲要，也没有与债权人和顾问进行沟通。

今年3月恒大集团高管安抚投资者说，公司力争在7月底前向债权人提出初步重组方案，并在12月前与投资者签署协议。不过港媒本周报道称，公司联席财务顾问之一的钟港资本已辞任，或导致恒大初步重组方案未能按计划于7月公布，可能需要延迟到第三季或第四季才能完成。

消息人士称，恒大集团董事长许家印希望债券持有人能够接受上述方案，因为恒大能够出售以偿还债务的离岸资产已所剩不多。

彭博社今年1月报道称，中国相关部门据称正在计划通过拆分出售恒大集团大量资产来化解债务风险。知情人士当时说，根据广东省政府拟定的初步重组方案，恒大集团将出售除恒大物业和恒大汽车之外的几乎所有资产。

两名境外恒大债券持有人说，他们更倾向于选择债转股方案，因为他们不对恒大能以现金全额还款抱太大希望。但一名债券持有人说，目前债券持有人仍未就此达成共识。