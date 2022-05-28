台湾新增中重症和死亡病例均写单日新高

台湾冠病疫情持续延烧，今天（28日）通报新增中重症病例408起和死亡病例127起，均写下单日新高。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天通报，新增本土确诊病例8万零835起，境外输入病例46起。

今天通报的死亡病例中，有两名各为5岁和6岁男童。一名男童患有肌肉系统疾病，因为肺炎呼吸衰竭过世；另一名6岁男童没有慢性病史，本月8日出现呕吐、腹痛、低烧症状，到急诊就医后检验确诊，9日出现抽搐、缺氧症状后送入加护病房。本月10日电脑断层发现小脑肿瘤压迫脑干导致脑水肿，切片结果为恶性肿瘤，严重神经性休克，21日死亡。

截至目前，台湾已累计通报10起儿童死亡病例，包括五例脑炎、两例肺炎、一例败血症、一例家中死亡、一例共病（脑肿瘤）。

今天还通报408起中重症病例，包括293起中症和115起重症，当中有一例7岁男童，他患有先天性代谢性疾病，本月24日发烧到39.1度，间歇性抽搐15分钟、眼睛走路偏右、步态不稳。

针对外界担心抗疫药物不足，指挥中心指挥官陈时中说，以目前药物整体储备量来看，即使再增加500万人染疫，都供应无虞，若未来进货更多还能因应更多患者。

陈时中说，“快筛阳性经诊断后即确诊”新制度上路后帮助减轻了不少医疗量能负担，今天通报的医疗量能数据显示，全台空床率达43.2％、急诊人数2万5000人，住院数首次比出院数少。

另外，针对台湾何时开放旅游，陈时中说，目前当局已在制定边境放宽的相关计划，但在思考开放边境时，也须考虑台湾医疗量能和边境承受状况。他续称，世界各国都在开放，为了经济稳定，若这段时间不开放外国前来投资，等于台湾丧失了这些机会，因此希望跟经济部研讨，很快就会宣布放宽方式。