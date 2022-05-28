河南要求常态化核酸检测费用由各级政府负担

河南省人民政府新闻办公室今天（28日）召开新闻发布会，通报当地统筹疫情防控和经济社会发展相关政策措施情况。会议指出，支持隔离点建设，坚持“宁可备而不用，不可用而无备”，指导各市县通过调整支出结构，压减非必要、非刚性支出优先保障隔离点建设，省财政在分配政府专项债券、财政转移支出时予以支持。 同时，常态化核酸检测所需费用由各级政府负担。

根据大河网报道，会议提到，要支持做好核酸检测，在核酸检测采样屋建设方面，加快全省1.4万余个便民核酸采样屋建设，支持打造15分钟便民核酸检测“采样圈”，满足常态化核酸检测需求。

对于社会面采样屋、省、市财政根据实际采购数量据实安排资金，所需资金省与省辖市按照7:3比例负担；同时，鼓励用工1000人以上的白名单企业（项目）自行配置核酸采样屋，省与市级或县（市）财政按7:3比例给予50%的购置补贴。

在核酸检测费用方面，根据疫情防控需要开展的常态化核酸检测，所需费用由各级政府负担。

会议还提到支持隔离点建设，坚持“宁可备而不用，不可用而无备”，指导各市县通过调整支出结构，压减非必要、非刚性支出优先保障隔离点建设，省财政在分配政府专项债券、财政转移支出时予以支持。对经省认定的大型集中隔离点建设，经验收合格后，省财政按建筑成本的一定比例予以奖补。

鼓励省、市（县）政府投资公司依照政府支持、市场化运作原则，通过盘活资产、合作建设等方式储备一定数量的房产，按平疫结合方式运作，助力政府重大政策落实。

中国国家医保局前天回应核酸检测费用问题时说，按照《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，常态化核酸检测费用由各地政府承担，目前各地均由财政部门对常态化核酸检测提供资金支持。