刘光源：国安法实施以来外部干预势力在港据点逐被拔除

中国外交部驻港特派公署特派员刘光源说，《香港国安法》扶正祛邪，有力遏制外来干涉，法例实施以来，法治利刃作用彰显，反中乱港势力受到沉重打击，外部干预势力在港据点逐被拔除。

根据《星岛日报》报道，刘光源在香港一场论坛活动上说，一些西方政客不停对国安法拨脏水、扣帽子，但他们反应越大，越证明国安法切中要害且不可或缺。

刘光源指出，《香港国安法》固本强基，有力推动一国两制重回正轨；同时正本清源，有力维护香港法治秩序，打击极少数违法犯罪分子，保护绝大多数香港市民的权益和生命财产安全，创造出更加安全稳定、和谐便利的社会环境。

他说，《香港国安法》利港利民，有力保障香港经济繁荣发展，香港国际金融中心的地位十分稳固，在最新发布的全球金融中心指数中位列第三，并续被评为全球最自由的经济体。

他还说，冠病疫情延宕反复，乌克兰危机影响深远，单边主义、霸权主义、强权政治逆流横行，各种传统安全和非传统安全威胁层出不穷，建设持久和平、普遍安全的世界仍任重道远。中国主张坚持开放包容，不搞唯我独尊；坚持厉行法治，不搞霸凌霸道；坚持协商合作，不搞冲突对抗。

刘光源还说，乌克兰危机再次证明，人类是不可分割的安全共同体，推行集团对抗、谋求单方面绝对安全，恰恰是绝对不安全。中国在乌克兰问题上始终秉持公道正义，积极劝和促谈。他还不点名批评美国称，反观个别大国，兜售武器、升级制裁，不断拱火浇油。