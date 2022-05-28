巴切莱特结束中国访问 今晚记者会汇报细节

在访问中国的行程结束后，联合国最高人权专员巴切莱特今晚（28日）将召开记者会汇报访问细节。

彭博社今天报道了上述消息，这也标志着她周一开启具有里程碑意义访问的结束。

巴切莱特本月23日起对广州和新疆进行为期六天的访问，期间与中国国务委员兼外长王毅、国家主席习近平、中国中央和地方政府的高级官员、民间社会组织、企业代表和学术界人士会面，她也在广州大学对学生进行演讲。

人权高专办和中国官方对巴切莱特的具体行程高度保密，并未公布她何时前往新疆，也没有提前公布她即将会见的人员名单。受疫情影响，巴切莱特采取闭环方式进行访问，没有记者随访，消息主要通过中国和人权高专办官方发布。

尽管外界期待她此次访问能对新疆的人权状况进行一次全面且独立的调查，但她23日和外国驻华外交官员举行闭门视讯会面时，强调她到中国不是进行“调查”，旨在促进、保障和尊重人权，并表明“设定高期望将带来失望”。

巴切莱特这趟行程还被质疑，在中国政府对访问权限的限制下，她无法对新疆人权状况开展一次透明且独立的调查，也有一些人权团体担忧北京会借机进行公关操作。全球200多个人权团体和非政府组织本月初发表联合声明，呼吁巴切莱特暂缓访华，“以避免落入中国大外宣的陷阱”。