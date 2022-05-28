中国首批保障性租赁住房REITs已申报

中国首批保障性租赁住房公共房地产投资信托基金（REITs）将很快推出，以期将新的资金注入陷入困境的房地产行业，重振受疫情严重冲击的经济。

根据中国证监会昨天（27日）消息，证监会办公厅、国家发展改革委办公厅近日联合发布《关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）有关工作的通知》。

《通知》严格落实房地产市场调控政策，在发起主体、回收资金用途等方面构建隔离机制，防范REITs回收资金违规流入商品住宅和商业地产开发领域，严禁以租赁住房等名义，为非租赁住房等房地产开发项目变相融资，或变相规避房地产调控要求。

《通知》明确，保障性租赁住房REITs的发起主体，应当为开展保障性租赁住房业务的独立法人主体，且不得开展商品住宅和商业地产开发业务。

中国证监会称，此举将能拓宽保障性租赁住房建设资金来源，促进形成投融资良性循环，有利于防范化解重大风险，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度。

路透社分析称，REITs是一种集体投资计划，出售拥有一系列物业或基础设施资产的信托股份，REITs的推出将能扩大中国房地产投资信托基金的投资范围。

在证监会发布《通知》的同一天，沪深交易所官网消息显示，目前已有两单保障性租赁住房REITs正式申报。据悉，沪深证券交易所将抓紧明确审核和持续监管安排，对发行上市、信息披露、回收资金使用等事项加强监督管理。