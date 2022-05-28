原山西省粮食局长杨随亭被开除党籍

据山西省纪委监委今天（28日）消息，经山西省委批准，山西省纪委监委对原省粮食局党组书记、局长杨随亭严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予杨随亭开除党籍处分。

根据中央纪委国家监委网站的通报，经查，杨随亭理想信念丧失，纪法底线失守，无视中央八项规定精神，收受礼金，接受可能影响公正执行公务的旅游安排，由下属单位支付应由本人负担的费用；违背组织原则，不按规定报告个人有关事项，组织谈话时不如实说明问题，利用职权为其亲戚安排调动工作；超标准配备公务用车；不正确履行职责，对粮食轮换工作中造成的重大损失负领导责任；利用职务便利为他人在项目审批、粮食储备指标分配、职务晋升等方面谋取利益，并非法收受他人巨额财物。

通报指出，杨随亭严重违反中共组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委常委会会议研究并报山西省委批准，决定给予杨随亭开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

根据公开资料显示，现年67岁的杨随亭是山西芮城县人，大学学历。1978年9月参加工作，1975年3月加入中国共产党。

杨随亭从2001年4月至2005年3月，先后任晋中市政府党组成员、副市长、晋中市委常委。2010年6月，杨随亭进入山西省粮食局并先后担任党组成员、副局长、党组书记和局长；

2015年9月，杨随亭任山西省人大常委会预算工作委员会副主任，直至2018年1月，退休。