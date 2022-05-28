台网传“很多小孩走了”引发争议 调查局介入调查

近期台湾网络流传“很多孩子走了”等相关贴文，被行政院长苏贞昌批评是不实谣言，存在操作痕迹；台湾法务部调查局回应，正在调查相关贴文的来源。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾艺人郭彦均25日在面簿贴出与医护朋友的对话，对方称医护从4月5日起就没有在休息，天天在病房救人，但小孩越来越惨，“看到这么多孩子就这样走了”。这篇贴文因此引发网络热评，也引来炒作争议。

苏贞昌对此回应说，这种不实谣言，内容相近类似，都有相近团体明显操作痕迹，非常不法、不宜，引起社会恐慌大可不必，会究责查办。

此外，台湾资讯环境研究中心昨天（27日）在面簿称，25日到26日至少25个面簿专页发布“很多孩子走了！”贴文，内容完全相同；其中19个粉专贴文发布时间是下午3时31分，不到10秒内“群聚发文”，贴文内容完全相同，且贴文首则留言都是内容农场的文章连结。

法务部调查局对此回应，郭姓人士张贴“看到这么多孩子就这样走了”信息，与目前冠病疫情病况事实有所出入，存在触犯相关法令的嫌疑。

调查局称，这则信息疑似遭受内容农场广泛散布，资安工作站已溯源追查中，因内容农场文章内容多元，是否涉及操作特定议题，将视追查情形有无协力共同造假或来自境外势力介入操作，如有涉嫌触犯相关法律，定将依法查办。

指挥中心指挥官陈时中则称，近来有些相关新闻，有些新闻运用一些大家关心的儿少问题，做一些炒作，每一个生命丧失都是惋惜的，但是扩大或是不实炒作是不应该的；他还说，恶意散播疫情谣言、不实讯息，依法最高可罚300万元新台币（14万新元）或三年以下有期徒刑。

目前刑事局也主动介入查办追查“很多孩子走了”相关贴文涉及假信息部分，也将针对贴出贴文者进行调查，不排除近期约谈郭彦均和其他贴文者到案说明。

但台湾在野国民党主席朱立伦说，他们将号召全台党公职，通通声援郭彦均、声援小小孩，并扬言，如果讲真话要被法办，那就统统法办，连自己也法办；如果怜悯孩子要被抓，就把全台湾为孩子发声的人都抓起来。