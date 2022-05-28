港媒：刘建超或出任中国国务院新闻办公室主任

港媒披露，中共中央外事工作委员会办公室副主任刘建超很可能将被提拔为中国国务院新闻办公室主任。

香港《南华早报》引述消息人士披露了上述消息，虽然消息人士因未授权对媒体发言而拒绝透露身份，但报道称，预计中国政府很快就会对外公布上述消息。

报道还称，现任新闻办公室主任徐麟则预计将被任命为中国国家广播电视总局局长，负责监督中国的电视和广播电台。早前《南华早报》报道称广电总局局长将由乐玉成出任。

公开资料显示，今年58岁的刘建超于1987年加入中国外交部，并长期在外交部工作从事外交事务。他从2001年至2009年间担任过外交部新闻司副司长、司长、外交部发言人，并在2009年调任中国驻菲律宾大使，后于2011年前往印尼担任大使。

2013年，刘建超回到中国出任外交部部长助理，并于2014年再次担任外交部新闻司司长。

报道称，刘建超被视为接替68岁的外交部长王毅的有力人选。除了刘建超，国台办主任刘结一和早前报道会调任中国国家广播电视总局的中国外交部副部长乐玉成也是下任外长的热门人选。

报道也提到，在中国政府内部的多名高级外交官中，刘建超有着较为特别的工作背景。在刘建超的外交生涯中，大部分时间都是待在中国国内，除了2009年至2011年和2011年至2013年分别前往菲律宾和印尼担任大使。

2015年，在中国启动遣返中国逃犯的猎狐行动一年后，刘建超出任中共中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中纪委国际合作局局长、国家预防腐败局副局长，被提拔为副部长级。随后到了2017年，刘建超出任中共浙江省委常委、纪委书记，并在2018年回到他的外交老本行，担任中共中央外事工作委员会办公室副主任。