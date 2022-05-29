王毅强调中美之间会有竞争但不应是恶性竞争

中国外长王毅指美国的对华政策演讲反映出美国的中美关系观出现严重偏差，并强调国与国之间可以进行公平竞争，中美两国之间也会有竞争，但不应是恶性竞争。

中国外交部在网站上公布，王毅昨天（28日）认为，这篇对华政策演讲反映出美国的世界观、中国观，中美关系观都出现了严重偏差，并指美国坚持“中心论”和“例外论”，抱持冷战思维，沿袭霸权逻辑，推行集团政治，这是逆历史潮流而动，只会引发冲突对抗，分裂国际社会。美国实际上已成为动摇现今国际秩序的乱源，推进国际关系民主化的障碍。

王毅强调，中美关系不是美国设计的零和博弈，中国愿公平地比一比，谁能把国家治理得更好，谁能为世界作出更多贡献，中国人有这个信心和底气。他说：“我们从不向讹诈胁迫退让，将坚定捍卫中国的主权、安全和发展利益，任何打压遏制只能使中国人民更加团结，中国人有这个骨气和志气。”

王毅呼吁美国把精力放在践行相互尊重、和平共处、合作共赢上，“进而找到中美两个大国在新时代的正确相处之道。”

美国国务卿布林肯上周四（26日）在演说中指中国对国际秩序构成最严重的长期挑战，并说美国将与中国展开竞争，但美国不寻求与中国开启“新冷战”，也明确指出美国不支持台湾独立。

美国国务院本月较早前在网站上删除“美国不支持台独”“台湾是中国的一部分”字句，引起中国大陆的不满。之后，总统拜登在访问日本时称，如果中国大陆攻台，美国愿意动用军力保卫台湾，但美国官员不久后澄清，美国对台政策不变。这也让布林肯的对华政策演说特别引人关注。