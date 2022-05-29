苏贞昌强调台湾资讯战不能松懈

台湾行政院长苏贞昌再次就网上出现的“很多小孩走了”言论回应时说，台湾在资讯战不能松懈，权责机关会办理侵害社会安定的案件，但强调办理时不会针对任何个人。

综合台湾中时新闻网、联合新闻网和新头壳报道，苏贞昌今早（29日）在台中告诉在场记者，台湾充分保障言论自由，也身处在认知作战的最前线。要维持社会安定，台湾在资讯战方面就不能松懈。

苏贞昌也说，台湾政府对于任何生命消逝的情况感到非常难过、不舍，但对于侵害社会安定的情况也不能掉以轻心。

台湾艺人郭彦均上周三（25日）据报在面簿上分享他与医护朋友之间的对话，出现了“看到这（么）多孩子，就这样走”字句，引起外界质疑内容的真实性。郭彦均之后将贴文删除，并另发贴文称，对话内容造成很多人的恐慌，也被外界解读成好像有更多隐匿数字，他对于出现这样的情况致歉。

苏贞昌早前指示对“很多小孩走了”言论事件进行查办，引起在野党的反弹，国民党市议员参选人和国民党团立委今天到刑事警察局声援郭彦均。

绿营立委也不认同苏贞昌的做法。民进党立委高嘉瑜在面簿认为，个人的心得、感想或是分享朋友的看法，应该是言论自由保护的范畴；政府要处理的应该是有组织、有计划的恶意散布假讯息干扰、影响防疫或造成社会恐慌不安的恶意假讯息。