陈茂波称国安法巩固香港国际金融中心地位

香港财政司司长陈茂波称，国安法从法制上维护国家和香港安全，令香港国际金融中心的地位得到进一步巩固。他说，香港银行最近存款总额达15.3万亿（港币，下同，约2.67亿新币），较该法实施前增加逾一成，以此说明其有效性。

陈茂波今日（29日）发表网志说，香港经历多年外国和外部势力造成的政治折腾和2019年的黑暴，国安法从法制上维护国家和香港安全，为香港社会创造了安全稳定的环境，为经济提供了发展的空间，让市民的人身安全和个人自由得到更有效保障，香港国际金融中心的地位得到进一步的巩固。

他以数字说明，国安法实施至今，香港新股集资额超过6500亿港元，较实施前的同一时期增加超过三成；港股平均每日成交额超过1,500亿港元，较该法实施前的12个月高出近六成。香港的资产及财富管理业务总值于2020年底达到34.9万亿港元，较该法实施前增加了两成。而香港银行最近的存款总额，达到15.3万亿港元，较国安法实施前增加逾一成。

陈茂波也提到，俄乌冲突让人清楚看见美国如何把美元和一些国际金融系统武器化，扭曲和干扰了国际金融市场的运作。他强调，安全不单是国家关注的重点，也是企业必须小心评估的风险。

而香港一直努力革新自身证券市场的制度，提升竞争力，包括一系列上市制度改革。例如，2018年4月港交所实施新上市制度，容许同股不同权架构的新兴及创新企业和未有收入或盈利的生物科技公司来港上市，并透过设立便利管道，容许合资格的此类公司在香港作第二上市。

截至今年4月底，共有74间公司循新制度上市，首次公开招股集资额累计超过5800亿元，占同期香港IPO集资总额超过44%。

香港也成为亚洲最大、全球第二大的生物科技融资中心。自2019年至今通过第二上市或双重主要上市回流香港的中概股发行人共21家，以市值计，占所有在美国上市的中概股总市值超过七成。

他强调香港“一国两制”的优势，让香港能在国际大环境的变化中，通过不断努力，为未来的成功发展筑好路径。比如沪深股通、债券通、基金互认，以及上周五公布的ETF互联互通等，都在循序渐进地不断带来新机遇，并逐步打造香港成为接通内地与境外资金和市场的安全管道。