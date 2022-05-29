上海市长：以超常规力度和举措 加快推动经济重振

上海今日（29日）召开贯彻全国稳住经济大盘电视电话会议精神工作部署会，市委副书记、市长龚正说，要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚定信心、攻坚克难、奋力拼搏，以超常规的力度和举措，加快推动经济恢复重振。

据“上海发布”公众号消息，龚正说，过去三个月，是上海极不容易的日子。然而在国家各相关部门、全国各地和解放军的大力支持下，在全市人民团结奋战、不懈努力下，疫情得到有效控制，形势持续向好。

他指出，接下来要认清大局、把握大势，充分认识当前形势的极端严峻性和稳住经济大盘的极端重要性。要坚定信心、奋力拼搏，坚决打赢经济恢复和重振攻坚战。

针对疫情，要全力筑牢疫情防控屏障，加快推进扫尾清零，完善常态化防控机制，牢牢守住不发生疫情规模性反弹的底线。

针对经济，要全力推进复工复产达产，各区、各部门要抓紧排摸情况，全力支持和组织推动各类企业复工复产达产，尽最大努力把疫情耽误的时间、造成的损失抢回来。要全力稳住市场主体，加大减税降费力度，加大金融纾困力度，加大为企服务力度。

他也强调，要全力扩投资促销费，发挥投资关键性作用，加快重大工程、重大产业项目、重点区域的投资力度，多策并举、综合施策，推动消费市场逐步恢复常态。要全力稳外资稳外贸，继续巩固上海作为国际资本最青睐投资目的地的地位，用好RCEP生效契机和进博会大平台，打造一流营商环境，稳定企业预期。要全力做好民生保障，抓好稳岗就业、保供稳价工作。要全力守牢安全底线，高度重视防范化解各类风险。

会上，上海市发展改革委、市经信委、市财政局、人民银行上海各总部与分部进行了汇报。上海市领导吴清、舒庆、彭沉雷、陈群、宗明、陈通、张为、刘多出席。市领导陈金山、寿子琪在分会场参会。