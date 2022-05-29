北京顺义一名医生延迟救治致病患离世被开除

中国北京市一名有胸痛的男子，因急救分中心延迟救治而死亡，多人受到处分，其中负责救治男子的一名医生被开除。

北京顺义区纪律检查委员会今天（29日）在微信上通报，宋姓死者（32岁）本月11日因胸痛用手机拨打急救热线120。负责救治男子的顺义120急救分中心值班车组医生刘晓云，多次拨打医院发热门诊热线与查看死者病史，分中心副主任过后还要求车组立即出车前往救治。47分钟后，值班车组在死者女友打电话说男子的病情加重后才出发。

值班车组在七分钟后到达现场，发现男子躺于路边后，将男子抬上救护车送院抢救，但最终回魂乏术，初步诊断为猝死。

通报指值班车组医生未及时出车，对急症患者病情研判有误，也未对急症患者进行自救指导。顺义120急救分中心被指没有对值班车组医生进行岗前培训，顺义区医院则被指对顺义120急救分中心管理不到位，顺义区卫生健康委也对顺义区医院监督管理不严格。

由于刘晓云对此次事件发生负有直接责任，顺义区卫生健康委给予刘晓云开除处理。顺义区委卫生健康工委书记王新兵对此次事件发生应承担主要领导责任，给予其党内警告处分。

顺义区医院党委副书记、院长赵跃华对此次事件发生应承担主要领导责任，给予其党内严重警告处分。顺义120急救分中心主任赵雪田对此次事件发生应承担主要领导责任，给予其撤销党内职务、政务撤职处分，鉴于其无党内职务，给予其党内严重警告、政务撤职处分。