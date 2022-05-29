台湾刑事局回应郭彦均事件 初步判断属对社会议题关心

台湾刑事局司法科长邝庆泰回应郭彦均事件表示，其面簿内容初步看起来属于对社会议题的关心，不能因为很多人转传就认为有妨害社会安宁秩序。他说，一般若事件未引起社会恐慌，不应用社维法查处。

根据联合新闻网报道，台湾艺人郭彦均在面簿贴文中写“看到这么多孩子就这样走”，行政院长苏贞昌表示要究责、查办，事件引起坊间极大反弹。

邝庆泰今日（29日）回应媒体时说，针对郭彦均的面簿内容，初步看起来是属于一种对社会议题的关心，不能因为很多人转传就认为有妨害社会安宁秩序。他强调，警政署非常重视宪法保障人民言论自由，对于类似案件很谨慎，不会有任何预设立场，会看实际上他的犯意、行为及是否造成社会安宁影响。

他说，警政署多次要求各警察机关遵守相关规定，一些可受公评之事或合理的意见表达，就算被很多人转传，若未引起社会恐慌，不应用社维法查处。

针对此事被大量转发，警政署资讯室主任林建隆则补充，初步分析本月25至26日至少有25个面簿粉丝专页张贴相同内容文章，均来自内容农场。针对多个面簿专业同步张贴相同内容文章，当局将持续追查搜集资讯来源与流向，若有违法事证将依法究办。

他说，过去有许多来自境外内容农场散布不实讯息案例，这起案件也是类似模式，由内容农场短时间透过多个粉专散布。他提醒，疫情期间民众切勿转传不实文章，避免造成恐慌。

