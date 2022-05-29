上海下月起取消企业复工复产白名单制

中国上海市将从下个月起，取消企业复工复产白名单制，取消企业复工复产复市不合理限制。上海官方也在今天（29日）公布行动方案，宣布通过加大退税减税力度等多方面，加快经济恢复和重振工作。

综合中国财联社和澎湃新闻报道，根据《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输五个特困行业，上海已从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分，其中养老、医疗保险费缓缴期限至2022年底，失业、工伤保险费缓缴期限不超过一年，缓缴期间免收滞纳金。对符合条件的其他特困行业和受疫情影响严重生产经营困难的中小微企业、个体工商户，实施社会保险费缓缴政策。行动方案内的各项措施将从6月1日起实行。

纳税人受疫情影响，在规定的期限内办理申报纳税仍有困难的，可向税务机关申请办理延期申报，或申请办理延期缴纳税款，缓缴期限最长三个月。

对承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户，免予提交受疫情影响证明材料，2022年免除六个月房屋租金。对承租国有房屋、运营困难的民办非企业单位，参照小微企业和个体工商户2022年免除六个月房屋租金。推动在沪央企、其他省市在沪国有企业参照上海市规定，为小微企业和个体工商户减免房屋租金。

上海也会鼓励引导商业综合体、商务楼宇、专业市场、产业园区、创新基地等非国有房屋业主或经营管理主体，向最终承租经营的小微企业和个体工商户给予六个月房屋租金减免。

上海会进一步加大增值税留抵退税政策力度，包括提前退还中型企业、大型企业增值税存量留抵税额，在2022年6月30日前实现符合条件的各类型企业增值税存量留抵税额“愿退尽退”。对房屋土地被政府应急征用的企业，可按规定减免相应的房产税和城镇土地使用税。

对餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等受疫情影响严重的困难行业，不裁员少裁员的，上海会给予每人600元（人民币，下同，123新元）一次性稳岗补贴，每户企业补贴上限300万元，鼓励企业稳岗留岗。

上海也会加强对企业复工复产复市的支持和服务，畅通国内国际物流运输通道，支持外资企业恢复生产经营，强化外贸企业政策性金融支持。

此外，方案也将重点放在大力促进消费加快恢复，强化金融助企纾困功能，鼓励金融机构对中小微企业和个体工商户贷款、货车司机贷款及受疫情影响、符合条件的个人住房与消费贷款等，实施延期还本付息，延期还本付息日期原则上不超过2022年底，不影响征信记录，并免收罚息。鼓励银行类金融机构设立企业纾困专项贷款，由在沪银行向防疫重点企业、受疫情影响较大的困难企业、中小微企业和个体工商户提供优惠利率的纾困贷款。

中国总理李克强上周三（25日）在一个全国会议上强调，要扎实推动稳经济各项政策落地见效，保就业保民生，确保经济运行在合理区间。中国媒体早前报道，各省、市、县（区）负责人参会，规模超过10万人。