香港展开新一轮最低工资水平检讨

香港每两年检讨一次最低工资，去年冻结于每小时37.5港元（约6.56新元）水平。劳工及福利局局长罗致光今天（29日）在网志指出，最低工资委员会现正进行新一轮法定最低工资水平的检讨，并于今年10月底之前提交报告，让行政长官会同行政会议作出决定。

据香港中通社报道，罗致光说，委员会于今年4月20日至5月31日，进行为期六周的公众咨询，呼吁社会人士把握时间，提交书面意见。他指，希望委员会能在有商有量、互谅互让的气氛下，就法定最低工资的建议水平达成一致共识，并于今年10月底之前提交报告，让行政长官会同行政会议作出决定。

罗致光又指，若社会滋生一种政治风气，“企硬”是“道德高地”，“让步”是“放弃原则”，凡事只看谁大声谁正确，就只会加深社会分歧和撕裂，多方平台也难以发挥功能。

罗致光说，过往委员会检讨最低工资水平都是每两年进行一次，按现行的机制，检讨过程中所需要的研究、分析及咨询等工作，只能在每两年检讨一次的框架下完成，除非要大量压缩研究、分析及咨询过程，或改以方程序调整最低工资水平，否则“一年一检”是不可行。他又指，委员会的检讨工作仍在进行中，故现在非合适时机讨论日后是否“一年一检”，相信待委员会提交报告后，社会在适当时候可以重新讨论这个问题。