上海副市长吴清坦言市场主体遭遇前所未遇困境

中国上海常务副市长吴清坦言，疫情使得上海市场主体遭遇前所未遇的困境，但强调上海经济发展的基本盘没有改变。

据中国证券网报道，吴清今天（29日）下午在新闻发布会上解读加快经济恢复和重振行动方案时说，冠病疫情对上海经济社会发展产生了巨大的冲击，市场主体遭遇的困境也前所未遇，既要防住疫情，又要稳住经济，当务之急是要保企业、保就业，努力稳住经济基本盘。

吴清强调，在政策制订中，上海始终把保市场主体放在紧要位置，各项政策叠加实施，充分发挥政策综合效应，支持帮助各类企业特别是经营困难的中小微企业渡过难关，着重把握好“四个统筹”：即统筹好常态化疫情防控与经济恢复重振的关系、统筹好国家授权与自主创新的关系、统筹好有为政府与有效市场的关系，以及统筹好普惠性鼓励支持与结构性精准施策的关系。

他也说，上海将尽最大努力帮助各类企业，全心全意服务各类企业，千方百计为各类企业纾困解难，与广大企业携手同心、迎难而上，一起努力恢复和重振上海经济。

吴清说：“虽然疫情给上海经济社会造成巨大影响，但是上海经济发展的基本盘没有改变，上海经济长期向好的态势没有改变。”

上海市将从下个月起，取消企业复工复产白名单制，取消企业复工复产复市不合理限制。上海官方今天也公布行动方案，宣布通过加大退税减税力度等多方面，加快经济恢复和重振工作。