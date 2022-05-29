英逾百议员吁审查部分陆港官员在英资产

110名来自不同政党的英国国会议员，联署呼吁政府针对与侵犯人权行为有关联的中国大陆和香港官员，审查这些官员在英国的资产。

综合英国天空新闻和香港《南华早报》报道，这些议员在发给英国外长特拉斯的信件中认为，一旦完成审查工作，英国日后若要展开涉港制裁措施，可以审查结果为基础。信件在前天（27日）对外公布。

在这之前，人权组织香港监察（Hong Kong Watch）指九名香港官员和11名香港立法会议员在海外有资产，其中有11人在英国有资产，包括食物及卫生局局长陈肇始，以及公务员事务局局长聂德权。

率领议员发出这项呼吁的保守党议员邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）、图根达特（Tom Tugendhat），以及工党议员麦克唐纳（Siobhain McDonagh）敦促特拉斯将《香港国安法》实施两周年，作为考虑展开审查的时机。

英国尚未跟随美国的脚步，针对《香港国安法》制裁任何中国大陆和香港官员。美国已经针对《香港国安法》制裁多名官员，包括香港特首林郑月娥。

中国去年3月以图根哈特和邓肯·史密斯恶意传播谎言和虚假信息为由，宣布制裁两人，禁止他们及直系家属入境中国大陆、香港和澳门，冻结他们在华财产，禁止中国公民及机构同他们交易。