福建生育政策更新 将严厉打击非法辅助生殖技术应用

福建近日出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，提出要加大对人类辅助生殖技术服务的监督执法力度，包括严厉打击代孕、非法采供精子和卵子、滥用性别鉴定技术等。

据澎湃新闻报道，该方案的目标是，到2025年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个、生育水平适当提高、出生人口性别比趋于正常、人口结构逐步优化、婴儿死亡率控制在4‰以下。

到2035年，生育水平更加适度、人口结构进一步改善。优生优育、幼有所育，家庭发展能力明显提高等。

因此该方案提出，要进一步完善福建省人类辅助生殖技术服务体系。

其中包括，落实人类辅助生殖技术应用相关规划，加大对人类辅助生殖技术服务的监督执法力度，严厉打击未经批准实施人类辅助生殖技术等违法行为，严厉打击代孕、非法采供精（卵）、滥用性别鉴定技术等违法违规行为，维护全省人类辅助生殖技术的规范执业和有序开展。

省内也会开展孕育能力提升专项攻关，规范不孕不育诊治服务。

入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩，以优化生育政策，实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展。

新建城区和新建住宅区应当按照每千人不少于10个托位规划建设托育服务设施。老城区和已建成住宅区无托育服务设施或者现有设施未达到标准的，应当通过购置、置换、租赁等方式，按照每千人不少于六个托位建设托育服务设施。

方案还提出探索建立生育补助制度，鼓励有条件的地方对生育二孩、三孩的家庭每月予以一定补助。配租公租房时，可将家庭人数及构成等纳入轮候排序或综合评分的因素，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾。对符合条件的生育三孩家庭、计划生育特殊家庭，同等条件下可按规定优先予以保障。