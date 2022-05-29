任正非二女儿姚安娜主演新片获戛纳短片金棕榈奖

中国导演陈剑莹执导、华为创始人任正非的二女儿姚安娜主演的《海边升起一座悬崖》获戛纳电影节短片金棕榈奖。

据封面新闻报道，第75届戛纳电影节今日（29日）凌晨闭幕。此次戛纳电影节虽然没有中国影片主竞赛单元，但中国导演陈剑莹执导、姚安娜主演的《海边升起一座悬崖》获戛纳电影节短片金棕榈奖。

陈剑莹表示，该片是一个关于告别的故事，制作过程中经历了很多自我怀疑，也有很多变动，完全没有期待能拿到短片金棕榈。她也表示正在准备自己的长片处女作，已经写完第一稿的剧本，会是一个爱情故事。

昨日上午，“姚安娜主演新片获戛纳短片金棕榈”话题也登上微博热搜前列。

另外，华为为“姚安娜”申请商标一事也引起关注。

据中国商标网官网2021年11月消息，华为申请“姚安娜”商标获批，注册公告日期为2021年10月21日，商标专用权期限为2021年10月21日至2031年10月20日。

公开资料显示，此前曾有多方抢注姚安娜商标，华为公司于2021年1月提交姚安娜商标申请。

2021年2月3日，华为在内部论坛“心声社区”中就注册商标一事发布了相关说明。说明中提到，姚思为是任正非女儿，姚安娜是她的艺名。若自己不注册，商标会被持续的恶意抢注，有许多不利的地方。此外，说明中强调，任总是第一次公权私用，为此向全体员工道歉。

公开资料显示，姚安娜，1998年1月14日出生于云南省昆明市，中国内地女歌手，本科毕业于哈佛大学电脑工程和统计数据专业。

2021年1月10日，姚安娜签约天浩盛世，1月14日正式在个人微博上宣布出道。