中国首次公布歼-16参加中俄联合巡航

中国官媒央视昨天（29日）播放中国歼-16军机和俄罗斯军机的同框照。中国媒体指出，这是中国首次公布歼16为中俄联合巡航“护航”的照片，这也是歼-16首次被披露参加中俄联合巡航。

央视军事昨天在微博公布歼-16与俄战机同框照。《环球时报》指出，照片里除了有歼-16之外，还包括中国的轰-6K与俄军的图-95。

中国国防部早前公布，中俄两国空军上周二（24日）在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。国防部新闻发言人吴谦介绍，这是自2019年以来两国空军联合实施的第四次战略巡航，目的是检验提升两国空军协作水平，推进两军战略互信和务实合作。

《环球时报》也引述专家称，这是中国首次公布派战斗机为中俄联合巡航护航的具体信息，不排除在下一次中俄联合空中巡航中会出现中国歼-20和俄罗斯苏-57战机。

据报道，歼-16是中国自主研发的一款双座、重型多用途战斗机，由于载弹量大、火力强悍，被军迷们称为“炸弹卡车”。歼-16和歼-10C、歼-20还被誉为中国空军“三剑客”，三款战机均已常态化开展编队飞行训练。

一位匿名军事专家分析，这是中国首次公布派战斗机为中俄联合巡航护航的具体信息。之前媒体信息显示，俄罗斯派出苏-30SM战斗机为联合战略巡航进行护航，中国这一举动既是对等的安排，又是从实战角度出发。

另一名军事专家宋忠平说，中俄联合空中战略巡航中的主角——轰-6K与图-95都是战略轰炸机，战略轰炸机需要有战斗机伴飞进行护航，俄罗斯的苏-30和解放军的歼-16都是重型战斗机，这两款战机护航有助于中俄联合巡航实战能力的提升。“作为中国的新锐战机，歼-16在警戒、战备巡航以及未来的军事斗争中担当重要的角色。而歼-16出现在此次中俄联合巡航编队中，显示中国整体作战能力有了较大提升，这自然有助于维护地区和平稳定。 ”

宋忠平认为，为了应对战场环境的不断变化，强化实战化能力，必须要配备足够数量的战斗机来加以护航，确保空中战略巡航可靠、有效、安全的执行。随着军事技术不断进步，武器装备性能越来越好，作战能力越来越强，保障能力越来越强，“不排除在下一次中俄联合空中巡航中会出现中国的歼-20和俄罗斯的苏-57，届时整体作战能力会有非常大的提升。”