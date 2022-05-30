中国官方要求粽子“瘦身” 限制过度包装

为让月饼、粽子包装“瘦身”和“轻装上架”，中国市场监管总局规定强制性国家标准，粽子、月饼的包装层数最多不能超过三层，包装材料不得使用贵金属和红木材料。

据新华社和光明日报报道，上述规定发布于近日发布的《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单中，实施日期为2022年8月15日。

其中针对粽子、月饼的过度包装问题，标准进行了修改，旨在进一步减少包装层数、压缩包装空隙、降低包装成本。根据估算，粽子的包装体积将缩减58%，月饼的包装体积将缩减42%。同时严格混装要求，规定粽子不应与超过其价格的其他产品混装，月饼不应与其他产品混装。

市场监管总局标准技术管理司司长刘洪生介绍，标准的修改广泛征求了行业协会、企业和消费者代表的意见。一方面引导有条件的企业尽早实施新标准，让全社会早日见到简约包装的成效；另一方面也为企业消化库存包装留出一定的时间，避免造成浪费。

据介绍，市场监管总局将深入开展食品过度包装治理。针对粽子、月饼、茶叶等重点商品，加大抽检、网络监测、广告价格监管力度，对于过度包装违法行为发现一起、查处一起，并对生产销售环节进行全链条查处，依法纳入信用惩戒机制。

此前媒体报道，一些月饼礼盒包装豪华，一小块月饼包装能有六层，不仅增加了消费者的负担，也令“天价月饼”现象不时出现，还造成了不可小视的资源浪费。统计显示，中国包装废弃物约占城市生活垃圾的30%至40%。而在这些包装废弃物中，大部分是过度包装产生的。

中国国家市场监管总局就发布了《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准，并为企业和市场设置了两年过渡期，规定于2023年9月1日正式实施。这一次相关部门对国家标准进行修改，进一步细化了相关要求，并将实施日期提前了差不多一年。

