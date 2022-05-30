小学教辅书配日军背老太图 出版社称正找原因

中国小学教材、儿童绘本等近期频频被曝光各种问题，有网民昨天又曝出陕西两家出版社联合出版的小学教辅书中，雷锋做好事配图为日军背老太，出版社回应称，正在查找配图错误的原因。

据“百姓关注”报道，有网民昨天称，陕西两家出版社联合出版的小学二年级语文下册《同步巧讲精练》教辅书中，雷锋做好事配图为日军背老太。

网友提供图片显示，配图出现在词义巧理解栏中，一幅疑是穿着日军军装的人背着老太的照片，配文为雷锋做好事时付出的艰辛。

教辅书封面显示，由畅销十余年 “举一反三”品牌团队和金星国际教育集团《教材全解》团队联合出品。企查查显示，金星国际教育集团有限公司已告解散。这本教辅书由陕西新华出版传媒集团与陕西人民教育出版社联合出版。

陕西人民教育出版社昨天傍晚回应称，正在查找配图错误的原因。教辅书主编薛金星截至发稿前尚未回应。

上周，中国人民教育出版社（人教社）所出版的一套使用多年的小学数学教材，被发现插图中的人物大多侧脸斜视，具有嘴巴张开、舌头伸出、眼距宽、眼睛小、眼睛无神等特点，整体画风怪异，部分图片似乎还有性暗示。

人教社因此受到舆论痛批，相关消息一连几天冲上热搜。中国教育部已责成出版社立即整改，同时要求全面排查全国中小学教材。