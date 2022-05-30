传瑞士加大批评新疆人权力度 中瑞自贸协议更新会谈受阻

瑞士媒体报道称，瑞士加大对中国人权纪录的批评力度，令中国与瑞士自由贸易协议更新会谈进程受阻。

路透社昨天（29日）引述瑞士报章报道，瑞士和中国2013年签署的自由贸易协议，是北京与欧洲大陆经济体签署的首个自贸协议，旨在促进两国贸易增长。

瑞士一直希望能更新上述协议，让更多瑞士产品获减免关税，同时扩大协议范围，纳入可持续性条款。不过，北京态度并不积极。

瑞士国家经济事务秘书处在发给《一瞥报·周日版》（SonntagsBlick）的声明中说，到目前为止，（双方）一直无法就应深入探索的议题清单达成共识。

《新苏黎世报周日版》（NZZ am Sonntag）一篇以《中国僵局》为标题的报道说，瑞士近期加大了对中国人权纪录的批评力度。

瑞士议会法律事务委员会近期通过一项动议，谴责中国新疆的强制劳动是一个“真正的问题”。

西方国家和人权组织指责新疆官方将维吾尔族人和其他少数族群关押在再教育营，并虐待他们。北京否认有关指责，并称维吾尔族人被送到“职业培训中心”是为了“去极端化”，学习“新的工作技能和汉语”。

《新苏黎世报周日版》报道，瑞士机械电子金属行业协会（Swissmem）经济政策主管科尔说，，瑞士应当在中国人权纪录问题上，谋求低调外交。“因为作为一个小经济体，不断地指责中国，不会改变什么，只会令双方的关系最终破裂。”