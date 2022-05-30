朱立伦本周访美有望与坎贝尔等高官会面

国民党主席朱立伦将在本周四（6月2日）起访问美国，据悉他此行有望会晤美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）、美国国安会中国事务主任杜如松（Rush Doshi）和负责东亚与太平洋事务美国助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）。

据台湾《联合报》报道，国民党国际部主任兼驻美代表黄介正说，基于与美国的默契，无法证实会与哪些官员会晤，但“想见的人应该都能见到”。

黄介正说，国民党此行想向美国传达“国民党在这里，随时可沟通”讯息，他计划7月初再度赴华府进一步交流。

据了解，朱立伦私下将向美国说明国民党在美陆台关系的立场，要和美国说清楚民主是什么，按照民进党的操作已不是民主。

据悉，朱立伦将提出，美国国务卿布林肯所说的话就是国民党的路线，布林肯希望台海和平、区域安全稳定，且要对话和交流，民进党却是完全停止的；国民党的交流对话才能成为区域和平的助力，不能让台湾变成一个没有外交、没有国防、没有两岸关系的政权。

美国斯坦福大学胡佛研究所研究员祁凯立（Kharis Templeman）证实，他将于2日会晤国民党访团，希望朱立伦能谈论台湾国防改革、美国对台军售、北京对台政策评估等议题。

美国在台协会（AIT）台北办事处前副处长葛天豪（David Keegan）认为，朱立伦须提出国民党治理台湾、保卫台湾、处理两岸紧张局势的方案。

根据联合报掌握的访问日程，朱立伦2日抵达旧金山，拜访斯坦福大学胡佛研究所与参加侨界活动；预计3日飞往华府与国防部官员会面，在华府期间至少有四场智库和非营利组织的闭门活动；5日拜访华府侨社并参加侨宴。

朱立伦6日上午在美国智库布鲁金斯研究院演说，下午拜会国务院。据了解，朱立伦的演讲将聚焦国民党对台湾未来的愿景，台湾的世界格局变化、自处因应，也会提及美国关切的国防等议题，但不会谈论特定军售项目。

朱立伦7日将前往白宫国安会所在的艾森豪尔行政大楼，再赴国会山庄会晤议员；8日上午为驻美办公室揭牌，随即前往纽约拜会当地侨社；9日上午与哥伦比亚大学学者早餐会，并拜会智库外交关系协会；10日赴智库外交政策全国委员会，然后前往洛杉矶，将举行记者会总结美国行；11日凌晨自洛杉矶返台。