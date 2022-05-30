台湾两岁童染疫高烧救护车迟迟不来 父亲上网讨说法

台湾新北市中和一名两岁男童染疫后重症，抢救六天仍不幸病逝，是台湾这波疫情首位病殁的孩子。昨日男童父亲在面簿发文，称事发当天儿子出现高烧、抽搐等状况，他和太太两人拚了命打电话求助，却等待81分钟才等到车，他质疑“消失的81分钟发生什么事情？”，盼政府还原真相，希望不要再让其他孩子遇上同样的遭遇。

据中时新闻网报道，男童父亲昨日（29日）于个人面簿指出，儿子是这波疫情中第一例重症离世的儿童，不只是一个迟迟等不到救护车错失救治黄金时间的新闻悲剧而已。为了知道真相，他已将公开资料申请书寄送到新北市政府、卫福部疾管署，希望可藉由公众关注，帮助他们得到真相，好了解事发当天的处置到底出了什么问题。

男童父亲沉重地说：“我永远忘不掉4月14日当天，我确诊人在新竹隔离，只能隔着视讯看着同样高烧、身体已承受不住的太太手足无措的模样，孩子发高烧，出现全身僵硬、抽搐，痛到哀号，甚至一度失去呼吸，我和太太分隔两地，拚了命打电话向政府求救，但各卫生单位都打不通，打1922只能记录、转达，打消防局又必须回头向卫生局确认。”

男童父亲说，儿子确诊后高烧不退，病情短且迅速恶化，回想整个送医流程，像是唯一的希望被点燃好几次，又被浇熄好几次。前后后4通拨给119的电话，81分钟才等到车，是夫妻二人人生中最漫长的一段时间。

男童父亲表示，事发当天台湾确诊人数为874例，新北市则是360例，远低于现在的程度，质疑为什么119要花这么久的时间联络新北市卫生局协调收治医院，中间到底发生了什么事？为什么让孩子等上81分钟才坐上救护车，91分钟才到达医院？他希望当日政府机关之间的处置流程可公开，换他们一个真相。

