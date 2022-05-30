戴琪：美台正协商如何深化贸易关系

美国贸易代表戴琪证实，美国正与台湾协商，如何深化和扩大美台贸易关系。

《日经亚洲》昨天（29日）刊发戴琪上周五（27日）的专访，她在访问中针对美国是否将在与台湾就投资暨贸易协定架构协定之外，包括供应链等议题展开新一轮贸易协商的提问，作出上述回应。

戴琪说：“我认为我们已在进行中，我们正就如何深化及扩大美台贸易关系研拟各种方法。目前我们以“美台贸易暨投资架构协定”（TIFA）进行协商。

另据台湾中央社前天（28日）引述知情官员报道，台美已有深化经贸关系的具体方法，但相关内容暂时不便说明，目前将持续安排、讨论台湾行政院政务委员兼经贸谈判总代表邓振中与美国贸易代表戴琪的会面，希望两人最早在6月下旬再度见面，且不限实体或视讯。

两人曾于本月20日在曼谷举行的亚太经合峰会上会面，讨论如何进一步深化美台经贸合作关系。

除谈及深化美台贸易协商外，戴琪还在《日经亚洲》专访谈及印太经济框架（IPEF），以及美国是否重返跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等议题。

戴琪说，为了确认IPEF成员国是否能遵守规则，有必要考虑拟定一套超出传统解决纷争制度、更有效的机制，“我们已经说过这​​不是传统的贸易协定”。

戴琪说，IPEF本身很有价值，美国本着诚意与通过IPEF强化与各经济体的关系。IPEF成员国政府之间将详细协商，未来几周内将拟定绵密的计划，今年仲夏前将开始进行协商。

谈到美国是否重返TPP，戴琪强调，回归现实，当前的世界经济状况与五至七年前截然不同。作为负责任的经济政策拟定者，我们必须就当前不容易应对的挑战与重要的伙伴积极展开互动。这是为何IPEF非常重要。