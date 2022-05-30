马斯克夸中国 可再生能源发电和电动汽车方面领先世界

全球首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）今天（30日）在微博上夸赞中国称，中国在可再生能源发电和电动汽车方面领先世界。

马斯克的微博写到：“似乎很少有人意识到，中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位。无论你怎么看中国，这都是事实。”

在此几个小时前，推特用户World of Statistics发布了一份“全球风电装机量前15名榜单”，榜单显示，中国中国以32万8973兆瓦高居榜首，而排在第二名的美国为13万2738兆瓦。

马斯克在推文下留言称，中国在可再生能源发电和电动汽车方面领先世界。

特斯拉上海超级工厂是特斯拉全球主要的出口中心。去年，特斯拉上海超级工厂实现超过16万辆汽车的海外市场交付，满足欧洲、亚洲10多个国家和地区的需求。

据悉，特斯拉上海超级工厂4月19日开始正式复工复产。今年1月到4月，特斯拉上海超级工厂共交付逾18万辆汽车。浦东新区科经委日前透露，从5月24日开始，位于浦东临港的特斯拉上海工厂的日产量达到2600辆电动汽车。

马斯克此前表示，特斯拉上海超级工厂已经恢复了“相当高水平”的产能，今年有望生产150万辆汽车，较2021的产量增加50%以上。