中国披露首例奥密克戎变异株BA.5输入上海

《中国疾病预防控制中心周报（英文）》5月28日在线发文报告了中国首例境外输入奥密克戎变异株BA.5感染者的具体情况。

综合人民日报与中疾控报道，输入上海病例于4月25日从乌干达出发，4月26日在阿姆斯特丹转机，4月27日从韩国首尔转机。该患者已在中国和乌干达分别接种了四剂疫苗。

确诊后，他被转送至上海市公共卫生临床中心接受治疗。经治疗痊愈，5月12日出院。病毒基因测序结果显示，该患者感染了新冠病毒奥密克戎亚型变异毒株BA.5，是中国报告的首例BA.5境外输入感染者。

香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁告诉人民日报健康客户端，BA.4和BA.5与BA.2相比，其棘突蛋白有3个氨基酸发生突变，所以世卫组织也表示要对其多加观察。但整体来说，目前中国大陆所报告的新亚型或亚亚型都属于病毒的漂变，对原来的毒株的影响总体是比较轻微的，大家无需太过担心。

除上述境外输入BA.5变异毒株以外，近日，辽宁省丹东市与山东省烟台市均报告疫情毒株奥密克戎变异株BA.2.3。5月27日，辽宁新增11例本土无症状感染者，该轮疫情毒株为奥密克戎BA.2.3，是一轮新的疫情。这也是中国境内第二次报告发现奥密克戎BA.2.3毒株。

金冬雁介绍，按照病毒传播规律，这种小的突变既有可能是病毒在中国流行时自行产生的，也有可能是境外输入的，要具体看毒株的各项数据。

金冬雁表示，“只要变异毒株没发生大的变化，我们就无须太过担心，这些细小的漂变，一般来说最大的作用是帮助流调人员和疾控专家更好地开展工作，并不会对防疫政策以及疫苗效果产生实质性的影响。”

