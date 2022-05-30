蓝绿激烈冲突 国务机要费除罪化混乱中过关

台湾立法院会今天（30日）处理攸关前总统陈水扁国务机要费除罪化的会计法第99条之一条文修正草案，蓝绿党团在主席台爆发激烈冲突，但最后民进党团仍强势过半表决通过，国民党团在三读过后仍在议场持续抗议，强调“很多小孩子都走了，还在想着帮阿扁除罪”，时代力量党团则痛批，“历史会记得这一天”。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网等报道，国民党党团不满民进党将国务机要费除罪化修正草案三读排入今天的议程，上午7时就抢占主席台，并与民进党党团爆发激烈冲突。

多名国民党立委将水杯砸向主席台杯葛议事，将主席台背后的国父孙中山遗像砸破。

提出国务机要费除罪化修正草案三读的民进党立委蔡易余说，国民党居然把自己的神主牌、国父遗像砸破，前所未见的暴力行为。

民进党立法院党团总召柯建铭说，国父遗像何罪之有？过去立法院再怎么冲突都不可能发生这种事，国民党该走出逢扁必反的时代，面对法律桉要有平等原则。

民进党团干事长郑运鹏指控，民进党立委洪申翰虽然先坐住主席台，但被国民党立委拉扯溅血。

位于台湾立院议场主席台后的孙中山遗照今早被国民党立委抛掷的杯子砸破。（自由时报）

截至上午9时35分，议场僵局仍持续，民进党立委已夺回主席台最上面一排，国民党立委则盘据在下层及主席台周边，手举“贪污除罪，反对到底”、“很多小孩、老人走了，蔡英文只想着帮阿扁除罪”等标语字牌，并持续高喊“反对贪污除罪化到底”。稍早时，国民党立委更在议场内如法炮制日前在财政委员会中的桥段，洒落千元玩具纸钞。

国民党团总召曾铭宗说，疫情严峻，民进党还强行通过阿扁贪污除罪化。这两天艺人郭彦均发文说“很多孩子走了”被行政院长苏贞昌说要查办，现在阿扁贪污要除罪化，言论自由却要被移送法办，拜登小狗死了总统发文哀悼，十个小朋友死了，却要查办哀悼的人，这什么世界？这什么政府？

国民党立委江启臣痛批，民进党不挺孩子，还在挺贪污，“阿扁要死了吗？阿扁除罪有这么急吗？”他呼吁民众打爆总统府电话、打爆民进党立委办公室电话。